Либавский военный полигон - здесь дислоцировано около 700 украинских военных, еще 800 должны прибыть в ближайшее время для подготовки киевских войск, сообщае Idnes.cz.

Жители региона испытывают большую тревогу в связи с этой ситуацией. Они опасаются враждебных действий со стороны России.

Украинские солдаты, дислоцированные на военном полигоне Либава, вызывают интерес не только у политиков, но и у жителей окрестных сел, которые опасаются, что их присутствие станет поводом для враждебных действий со стороны России.

Мэр Либавы Степанка Тиха заявил, что это проблема многих жителей. Люди чувствуют себя растерянными и напуганными. О страхе также сообщает заместитель мэра Петр Новак, который отметил, что одни относятся к этой ситуации как к стандартной, другие боятся.

Эксперт по безопасности Йозеф Краус из Университета имени Масарика в Брно уверен в безопасности. Он утверждает, что единственный возможный сценарий, связанный с реакцией России, предполагает деятельность по дезинформации.

В сети появились комментарии, пугающие жителей самими украинцами, напоминающие об изнасилованиях и убийствах, совершенных десятки лет назад.

Как отмечает Der Spiegel, во многих странах растет страх перед растущей волной беженцев, что наиболее заметно в находящихся недалеко от Украины государствах. Все меньше и меньше людей заявляют о своей готовности безоговорочно помогать беженцам, беспокоясь об экономических и социальных последствиях таких действий. Эта ситуация наиболее заметна в Венгрии и Чехии.