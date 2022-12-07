Дайнеко подала иск против бывшего мужа Клеймана на выплату алиментов на совместного ребенка
Певица Виктория Дайнеко вышла замуж в 2015 году за барабанщика Дмитрия Клеймана. Через 2 года пара рассталась. Виктория воспитывает общего ребенка одна.
Барабанщик Дмитрий Клейман и исполнительница Виктория Дайнеко связали себя узами брака в 2015 году. Позднее у пары появилась дочь, а через 2 года супруги развелись.
Сначала отец участвовал в жизни ребенка, помогал материально. Но после того как у Клеймана появилась новая избранница, родившая ему ребенка, музыкант забыл о дочке от первого брака.
Дело дошло до суда. Виктория подала иск против бывшего на выплату алиментов.
Певица утверждает, что Клейман снова вернулся в жизнь девочки, и мать надеется, что родитель продолжит принимать участие в жизни их совместной дочери.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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