Дайнеко подала иск против бывшего мужа Клеймана на выплату алиментов на совместного ребенка

Певица Виктория Дайнеко вышла замуж в 2015 году за барабанщика Дмитрия Клеймана. Через 2 года пара рассталась. Виктория воспитывает общего ребенка одна.

Барабанщик Дмитрий Клейман и исполнительница Виктория Дайнеко связали себя узами брака в 2015 году. Позднее у пары появилась дочь, а через 2 года супруги развелись.

Сначала отец участвовал в жизни ребенка, помогал материально. Но после того как у Клеймана появилась новая избранница, родившая ему ребенка, музыкант забыл о дочке от первого брака.

Дело дошло до суда. Виктория подала иск против бывшего на выплату алиментов.

Певица утверждает, что Клейман снова вернулся в жизнь девочки, и мать надеется, что родитель продолжит принимать участие в жизни их совместной дочери.