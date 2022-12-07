ANSA: Италия прекращает оказывать помощь Украине до конца года

Правительство Италии не одобрит новый пакет военной помощи Украине до конца 2022 года.

Италия приостанавливает оказание военной помощи Вооруженным силам Украины до конца текущего календарного года

Об этом сообщает информационное агентство ANSA, ссылаясь на заявление Министерства обороны Италии.

"Итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает агентство ANSA", - пишет ТАСС.