Италия объявила о приостановке оказания военной помощи Украине

До конца 2022 года Италия не будет оказывать военную помощь Украинской армии.

В Европе начали приостанавливать оказание военной помощи Вооруженным силам Украины. Первой об этом объявила Италия.

Так, до конца календарного 2022 года, правительство страны не одобрит больше ни одного пакета военной помощи Украине.

С таким заявлением выступил глава Министерства обороны Италии Гиодо Крозетто.

"Итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине", - заявил Крозетто.