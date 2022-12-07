Пентагон: США не запрещают Киеву разрабатывать оружие дальнего действия
2022-12-07 09:20
Шеф Пентагона Ллойд Остин утверждает, что Вашингтон не запрещал Украине разрабатывать дальнобойное оружие.
7 декабря глава американского оборонного ведомства "Пентагон" Ллойд Остин публично заявил, что с начала российской спецоперации правительство Соединённых Штатов не выступало с поручением к Киеву, которое бы запрещало украинским военным техникам разрабатывать оружие дальнего радиуса действия.
Примечательно, что накануне украинские СМИ сообщили о том, что оборонные предприятия Украины якобы разработали беспилотные летательные аппараты, способные поражать цели за тысячу километров от места пуска.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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