Конгресс США согласовал военный бюджет в размере 858 миллиардов долларов
2022-12-07 09:23
В Соединенных Штатах был согласовал оборонный бюджет на наступающий 2023 год.
Опубликовано: Николай Скира
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