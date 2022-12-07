«Коммерсант»: Запад хочет переговоров между РФ и Украиной, но не торопит их
Газета "Коммерсант" утверждает, что главы западных стран хотят скорейшего начала мирных переговоров между Москвой и Киевом, однако не способствуют их началу.
Журналисты российского информагентства "Коммерсант" утверждают, что в ходе последней встречи президента Франции Эммануэля Макрона со своим американским коллегой Джо Байденом лидеры двух стран продемонстрировали, что хотят скорейшего восстановления российско-украинского переговорного процесса, однако не намерены способствовать его началу.
По данным "Коммерсанта", Макрон уверен, что коллективный Запад обязан поддержать переговорный процесс между Киевом и Москвой в любой момент, в то время как Байден верит, что условий для переговоров между Россией и Украиной пока не сложилось.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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