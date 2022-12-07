Бузовой поставили капельницу прямо в гримерке из-за плохого самочувствия

Ольга Бузова сильно заболела, но работу не бросила. Температура, кашель, боль в горле - симптомы, с которыми знаменитость участвовала в съемках.

Ольга Бузова не отказалась от работы, несмотря на то, что серьезно заболела. На съемках артистке даже ставили капельницу.

Бузова связалась с фанатами через соцсети, рассказав о своем плохом самочувствии.

Ольга сообщила, что у нее высокая температура, кашель и боль в горле. Но звезда сцены не смогла подвести партнеров, по этой причине вышла на съемочную площадку.

Певица напрягала голосовые связки 6 часов подряд, хотя врачи рекомендовали ей молчать в течениии 10 дней.