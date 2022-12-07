Захарова посоветовала Финляндии принять украинских беженцев, впускать которых отказалась Эстония
2022-12-07 09:42
Эстония объявила о прекращении приема украинских беженцев в страну. Представитель МИД Мария Захарова предложила соседней Финляндии помочь в ситуации.
Власти Эстонии заявили, что прием беженцев из Украины в государство прекращен.
По поводу в своем Телеграм-канале высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила, что в государстве отсутствует жилье для беженцев.
Захарова посоветовала соседней Финляндии поддержать страну-соседку и принять украинских мигрантов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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