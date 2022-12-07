Киркоров прослезился во время выступления на премии Звезды Дорожного радио

Филипп Киркоров выступил на премии "Звезды Дорожного радио". Поклонники заметили слезы на глазах артиста.

Фанаты Филиппа Киркорова удивились слезам исполнителя, когда тот выступал на премии "Звезды Дорожного радио".

Артист пел композицию "Цвет настроения синий", когда слезы появились на его глазах.

По какой причине Киркоров прослезился, остается неясным.