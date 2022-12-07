Уровень поддержки Украины среди граждан США упал до 47 процентов
2022-12-07 10:10
Социологическое агентство The Chicago Council on Global Affairs утверждает, что американские граждане уже в меньшей степени готовы поддерживать Киев в сравнении с периодом начала российской спецоперации.
7 декабря компания The Chicago Council on Global Affairs обнародовала результаты исследования, согласно которым 47 процентов граждан Соединённых Штатов желают, чтобы Вашингтон подтолкнул власти Киева к началу мирных переговоров с Москвой, поскольку американские граждане не хотят испытывать на себе негативные последствия от оказания помощи Украине.
По данным The Chicago Council on Global Affairs, ещё минувшим летом лишь 38 процентов жителей США выступали за скорейшее восстановление российско-украинских переговоров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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