Орбан: Евросоюз ждёт долговая яма из-за непродуманной поддержки Украины
2022-12-07 10:13
Венгерский премьер Виктор Орбан уверен, что страны Европейского союза ожидают крупные долги из-за недальновидной поддержки Киева.
В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал новое сообщение на своей странице в мессенджере Twitter, где выразил уверенность, что лидеры Евросоюза не должны множить долги собственных стран с целью дальнейшего оказания военной и финансовой помощи Киеву. При этом Орбан уверен, что в противном случае государства ЕС непременно окажутся в долговой яме.
Также Виктор Орбан утверждает, что Будапешт не накладывал вето на предложение глав Европейского союза о выделении Украины пакета помощи на сумму в 18 миллиардов евро в 2023 году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Орбан: Евросоюз ждёт долговая яма из-за непродуманной поддержки Украины
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