Орбан: Евросоюз ждёт долговая яма из-за непродуманной поддержки Украины

Венгерский премьер Виктор Орбан уверен, что страны Европейского союза ожидают крупные долги из-за недальновидной поддержки Киева.

В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал новое сообщение на своей странице в мессенджере Twitter, где выразил уверенность, что лидеры Евросоюза не должны множить долги собственных стран с целью дальнейшего оказания военной и финансовой помощи Киеву. При этом Орбан уверен, что в противном случае государства ЕС непременно окажутся в долговой яме.

Также Виктор Орбан утверждает, что Будапешт не накладывал вето на предложение глав Европейского союза о выделении Украины пакета помощи на сумму в 18 миллиардов евро в 2023 году.