Кучера заступился за Белого, уехавшего в Израиль

Актер и ведущий Оскар Кучера вступился за своего коллегу Анатолия Белого, который покинул Россию, уехав в Израиль.

Оскар Кучера высказался по поводу отъезда актера Анатолия Белого из РФ. Отношение артиста к коллеге не поменялось из-за того, что тот сейчас проживает в Израиле.

Кучера не разделяет взглядов Белого, но вместе осуждать его не берется. Оскар считает, Анатолий просто не справился с ситуацией.

Ведущий отметил, что актер не сказал ни одного "кривого слова" о своей стране и соотечественниках.