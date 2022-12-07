Кучера заступился за Белого, уехавшего в Израиль
2022-12-07 10:17
Актер и ведущий Оскар Кучера вступился за своего коллегу Анатолия Белого, который покинул Россию, уехав в Израиль.
Оскар Кучера высказался по поводу отъезда актера Анатолия Белого из РФ. Отношение артиста к коллеге не поменялось из-за того, что тот сейчас проживает в Израиле.
Кучера не разделяет взглядов Белого, но вместе осуждать его не берется. Оскар считает, Анатолий просто не справился с ситуацией.
Ведущий отметил, что актер не сказал ни одного "кривого слова" о своей стране и соотечественниках.
Опубликовано: Наталья Гончарова