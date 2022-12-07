Истощенный Янковский появился на публике после длительной болезни

Актер Филипп Янковский появился на публике после того, как долго болел. Журналисты отметили излишнюю худобу знаменитости.

Популярный актер Филипп Янковский вышел в свет после длительной болезни, но с корреспондентами общаться не стал.

Артист не вправе делать заявления, а связь с ним поддерживать нужно через правообладателей.

Журналисты заметили изменения во внешности знаменитости - его худоба была чрезмерной.