Литва вслед за Латвией прекращает вещание телеканала «Дождь»

Правительство Литвы приняло решение о прекращении вещания российского телеканала "Дождь" на территории своей страны.

7 декабря пресс-служба Литовской комиссии по радио и телевидению сообщила, что ведомство прекращает вещание российского телеканала "Дождь" (признан иноагентом по решению Минюста России) на территории Литвы. Ранее лицензию на вещание "Дождя" аннулировало правительство Латвии.

Причиной для прекращения сотрудничества с "Дождём" в Балтийских странах является тот факт, что накануне один из журналистов издания публично признал, что его компания помогала российским военным. Позднее репортёр сообщил, что оговорился в прямом эфире, имея в виду помощь ВСУ, однако в дальнейшем молодой человек был вынужден уволиться, спровоцировав череду добровольных увольнений в "Дожде".