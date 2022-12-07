Литва вслед за Латвией прекращает вещание телеканала «Дождь»
Правительство Литвы приняло решение о прекращении вещания российского телеканала "Дождь" на территории своей страны.
7 декабря пресс-служба Литовской комиссии по радио и телевидению сообщила, что ведомство прекращает вещание российского телеканала "Дождь" (признан иноагентом по решению Минюста России) на территории Литвы. Ранее лицензию на вещание "Дождя" аннулировало правительство Латвии.
Причиной для прекращения сотрудничества с "Дождём" в Балтийских странах является тот факт, что накануне один из журналистов издания публично признал, что его компания помогала российским военным. Позднее репортёр сообщил, что оговорился в прямом эфире, имея в виду помощь ВСУ, однако в дальнейшем молодой человек был вынужден уволиться, спровоцировав череду добровольных увольнений в "Дожде".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Марочко: армия Украины стянула дополнительные силы в район Артемовска
У Мовчана умерла жена, пока тот был в больнице
Зеленский прибыл на Донбасс, посетив фронтовой город Славянск
Жертвами школьного буллинга становится примерно треть всех школьников в России
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле