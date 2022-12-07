Путин наградил Орденом Мужества посмертно депутата ДНР Марию Пирогову

APS
2022-12-07 10:42

Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении госнаградой депутата парламента ДНР Марию Пирогову, которая погибла накануне.

В среду днём Владимир Путин ратифицировал президентский указ, которым постановляется наградить Орденом Мужества посмертно депутата парламента Донецкой Народной республики Марину Пирогову, которая скончалась 6 декабря в ходе обстрела центра Донецка со стороны вооружённых сил Украины.

ВСУ интенсифицировали обстрел Донецка двумя днями ранее, нанеся удар в том числе по торгово-развлекательному центру "Донецк Сити". По данным российского военкора Андрея Руденко, приказы об обстреле столицы ДНР отдаёт командир 110-ой механизированной бригады украинской армии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей