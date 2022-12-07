Собчак высмеяла постельные сцены в российском кино

Журналистка, ведущая ТВ и блогер Ксения Собчак высказалась относительно интимным сцен в отечественном кино.

Ксения Собчак высказалась по поводу откровенных сцен в кино.

В своем Телеграм-канале знаменитость написала об американском сериале "Белый лотос", где в одном из эпизодов использовался специальный протез для съемок постельной сцены.

Звездная блондинка напомнила о наших актерах, которые постоянно подвергаются критике за интимные сцены.

Собчак назвала таких актеров, как Александр Петров, Петр Федоров, Кристина Асмус, которые работают "с тем, чем наградила природа".