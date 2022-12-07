Собчак высмеяла постельные сцены в российском кино
2022-12-07 10:42
Журналистка, ведущая ТВ и блогер Ксения Собчак высказалась относительно интимным сцен в отечественном кино.
Ксения Собчак высказалась по поводу откровенных сцен в кино.
В своем Телеграм-канале знаменитость написала об американском сериале "Белый лотос", где в одном из эпизодов использовался специальный протез для съемок постельной сцены.
Звездная блондинка напомнила о наших актерах, которые постоянно подвергаются критике за интимные сцены.
Собчак назвала таких актеров, как Александр Петров, Петр Федоров, Кристина Асмус, которые работают "с тем, чем наградила природа".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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