На Бали за интим без брака дают 1 год тюрьмы
2022-12-07 10:52
Секс вне брака - обыденность, но не везде. К примеру, на Бали близость не с мужем или женой грозит тюрьмой.
Уголовный кодекс, принятый в Индонезии 6 декабря 2022 года, налагает табу на секс вне брака.
Те, кто нарушит закон, попадут в тюрьму и лишаться свободы на целый год.
Самое интересное, что пострадают при этом не только жители страны, но и те, кто является гостем на Бали.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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