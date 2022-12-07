На Бали за интим без брака дают 1 год тюрьмы

Секс вне брака - обыденность, но не везде. К примеру, на Бали близость не с мужем или женой грозит тюрьмой.

Уголовный кодекс, принятый в Индонезии 6 декабря 2022 года, налагает табу на секс вне брака.

Те, кто нарушит закон, попадут в тюрьму и лишаться свободы на целый год.

Самое интересное, что пострадают при этом не только жители страны, но и те, кто является гостем на Бали.