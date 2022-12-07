Борисов сообщил, что ждет зрителей в новых выпусках Пусть говорят
2022-12-07 11:00
Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов рассказал, что ждет поклонников ток-шоу.
Первый канал снова транслирует передачу "Пусть говорят". Ведущий шоу Дмитрий Борисов поделился подробностями выпусков программы.
Ток-шоу вернулось в сетку вещания 6 декабря. Борисов рассказал о темах новых выпусков. Ведущий утверждает, что поклонники познакомятся с "секретными материалами".
В студию "Пусть говорят" придут такие особенные люди, как астрологи и нумерологи.
Будущее планеты, человечества, сложности в быту - темы, которые будут обсуждаться в эфире.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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