Борисов сообщил, что ждет зрителей в новых выпусках Пусть говорят

Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов рассказал, что ждет поклонников ток-шоу.

Первый канал снова транслирует передачу "Пусть говорят". Ведущий шоу Дмитрий Борисов поделился подробностями выпусков программы.

Ток-шоу вернулось в сетку вещания 6 декабря. Борисов рассказал о темах новых выпусков. Ведущий утверждает, что поклонники познакомятся с "секретными материалами".

В студию "Пусть говорят" придут такие особенные люди, как астрологи и нумерологи.

Будущее планеты, человечества, сложности в быту - темы, которые будут обсуждаться в эфире.