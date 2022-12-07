Politico: Кулеба раскритиковал лидеров НАТО за нежелание принимать Киев в альянс
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике глав стран Североатлантического альянса за отказ на принятие Киева в НАТО.
7 декабря украинский министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью американской газете Politico, где публично заявил, что многие из западных союзников Киева не желают публично одобрять членство Киева в НАТО. По мнению Кулебы, главы стран Запада испытывают страх того, что вступление Украины в Североатлантический альянс спровоцирует военный конфликт между данным блоком и Россией.
Дмитрий Кулеба уверен, что западные лидеры обязаны преодолеть эту психологическую преграду, поскольку присоединение Киева к НАТО может положительно отразиться на европейской региональной безопасности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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