Резников: дополнительная мобилизация в Украине пока не планируется
2022-12-07 11:08
Глава Минобороны Украины Алексей Резников исключил начало новой волны мобилизации в стране.
7 декабря министр обороны Украины Алексей Резников принял участие в телемарафоне, в рамках которого сообщил, что на текущий момент Генштаб ВСУ не планирует проводить дополнительную мобилизацию населения. По данным Резникова, на текущий момент в составе вооружённых сил Украины находится достаточное количество живой силы.
Примечательно, что накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также исключил начало дополнительной или скрытой мобилизации в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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