Sky News: жители Британии потратят $229 млн на рождественское освещение
Телеканал Sky News раскрыл предполагаемые траты британцев на поддержание освещения елей в канун Рождества.
В среду британский канал Sky News сообщил, что в нынешнем году жители Великобритании потратят порядка 189 миллионов фунтов стерлингов (эквивалентно 229 миллионам долларов) на освещение рождественских елей в канун католического Рождества, которое традиционно отмечается 25 декабря. В прошлом году британцы потратили лишь 73 миллиона фунтов стерлингов на аналогичные цели.
Примечательно, что в связи с неблагоприятной экономической ситуацией жителям Британии запретили использовать светодиодные гирлянды, однако журналисты Sky News утверждают, что множество граждан страны намереваются вновь ими пользоваться в ходе зимних праздников.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Марочко: армия Украины стянула дополнительные силы в район Артемовска
Жертвами школьного буллинга становится примерно треть всех школьников в России
Зеленский прибыл на Донбасс, посетив фронтовой город Славянск
Можно ли питаться одним мясом и насколько это безопасно для здоровья
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле