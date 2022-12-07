Sky News: жители Британии потратят $229 млн на рождественское освещение

Телеканал Sky News раскрыл предполагаемые траты британцев на поддержание освещения елей в канун Рождества.

В среду британский канал Sky News сообщил, что в нынешнем году жители Великобритании потратят порядка 189 миллионов фунтов стерлингов (эквивалентно 229 миллионам долларов) на освещение рождественских елей в канун католического Рождества, которое традиционно отмечается 25 декабря. В прошлом году британцы потратили лишь 73 миллиона фунтов стерлингов на аналогичные цели.

Примечательно, что в связи с неблагоприятной экономической ситуацией жителям Британии запретили использовать светодиодные гирлянды, однако журналисты Sky News утверждают, что множество граждан страны намереваются вновь ими пользоваться в ходе зимних праздников.