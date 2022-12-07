BBC: Пугачева попала в список самых влиятельных женщин 2022 года
Алла Пугачева попала в список самых влиятелных женщин 2022 года по версии "BBC".
В то время, как в РФ от Аллы Пугачевой отвернулись, BBC внес ее имя ее в список 100 самых влиятельных женщин 2022 года.
Корреспонденты издания, составляющие рейтинг, утверждают, что артистка продала более 250 000 000 записей своих композиций, а в ее репертуаре более 500 песен и более 100 альбомов.
Слова Пугачевой о мире, добившемся прогресса в борьбе женщин за доступ к образованию и финансовой независимости, о проблеме домашнего насилия в разных государствах также привлекли журналистов BBC.
Кроме Пугачевой в списке оказались супруга президента Украины Елена Зеленская, актриса Прянка Чопра, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, исполнительница Билли Айлиш.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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