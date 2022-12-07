Дженнифер Лопес уже выбрала наряд от Valentino для встречи Рождества

Актриса и певица Дженнифер Лопес выбрала наряд для встречи главного праздника года. Знаменитость отдала предпочтение красному костюму от Valentino.

53-летняя Дженнифер Лопес порадовала подписчиков нарядом на Рождество от Valentino.

Она поделилась фото, где с ног до головы одета в красный цвет (оттенок "Merry Christmas").

Подчеркивающий талию блейзер, широкие брюки, объёмные солнцезащитные очки и "стёганая" сумка из кожи от Valentino - вот, что представляет собой рождественский образ от мировой знаменитости.