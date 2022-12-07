SHAMAN признался, что предпочитает помещения без окон
2022-12-07 12:43
Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) отдает предпочтение помещениям без окон. Наличие окон артист компенсирует светонепроницаемой шторой.
Ярослав Дронов - минималист в одежде и в быту.
В интервью журналистке Светлане Шевченко в рамках спецпроекта "ОтЛичная жизнь" музыкант рассказал, что не питает слабости к красочным интерьерам и ярко освещенным помещениям.
Вид из окна не действует на SHAMAN никак. Помещение со светонепроницаемыми шторами - вот, что нужно артисту.
Певец признается, что предпочел бы и вовсе помещение без окон.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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