SHAMAN признался, что предпочитает помещения без окон

Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) отдает предпочтение помещениям без окон. Наличие окон артист компенсирует светонепроницаемой шторой.

Ярослав Дронов - минималист в одежде и в быту.

В интервью журналистке Светлане Шевченко в рамках спецпроекта "ОтЛичная жизнь" музыкант рассказал, что не питает слабости к красочным интерьерам и ярко освещенным помещениям.

Вид из окна не действует на SHAMAN никак. Помещение со светонепроницаемыми шторами - вот, что нужно артисту.

Певец признается, что предпочел бы и вовсе помещение без окон.