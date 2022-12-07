Тимати сводил своих детей Алису и Ратмира в ресторан
Певец Тимур Юнусов (Тимати) сводил своих наследников, с матерями которых певец успел расстаться, в ресторан.
Дочь Алиса и сын Ратмир исполнителя Тимати недавно вместе посетили ресторан. Кроме звездного отца с детьми была их бабушка Симона (мать Юнусова).
Девочка была одета в белую футболку с пиксельными красными сердечками, и серые брюки. Маленькая красавица не могла прийти в ресторан без маникюра, на ногтях Алисы красовался ярко-оранжевый лак.
Светлые волосы малышки были прядями окрашены в голубой цвет при помощи специальных мелков.
Десерт в виде бабочки с широкими крыльями дочка Тимати вначале есть не захотела, так как ей стало жаль красивую бабочку.
После этого девочка взяла 2 крыла в руки, соединив их вместе. Наследница все же попробовала десерт, сообщив, что угощение очень вкусное.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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