Салтыкова рассказала, почему рассталась с Буре

Певица Ирина Салтыкова раскрыла причины своего расставания с хоккеистом Павлом Буре.

Отношения между исполнительницей Ириной Салтыковой и хоккеистом Павлом Буре длились 4 года, а после закончились по инициативе артистки.

Знаменитость призналась, что спортсмен ее младше и был бабником.

Кроме прочего, Буре не собирался жениться на певице.

Еще одним моментом не в пользу пары была жизнь на 2-е страны. Ирина строила карьеру в РФ. Павел развивался в хоккее в США.