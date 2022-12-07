Салтыкова рассказала, почему рассталась с Буре
2022-12-07 13:09
Певица Ирина Салтыкова раскрыла причины своего расставания с хоккеистом Павлом Буре.
Отношения между исполнительницей Ириной Салтыковой и хоккеистом Павлом Буре длились 4 года, а после закончились по инициативе артистки.
Знаменитость призналась, что спортсмен ее младше и был бабником.
Кроме прочего, Буре не собирался жениться на певице.
Еще одним моментом не в пользу пары была жизнь на 2-е страны. Ирина строила карьеру в РФ. Павел развивался в хоккее в США.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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