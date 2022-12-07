Суд запретил фанату-телепату приближаться к Ким Кардашьян на протяжении 100 лет
2022-12-07 13:19
Мужчина преследовал Ким Кардашьян, утверждая, что общается с ней на расстоянии. Суд принял решение оградить знаменитость от преследователя.
Ким Кардашьян подала в суд на своего поклонника Персо, который не давал знаменитости прохода, утверждая, что держит с ней связь на расстоянии.
В итоге, судебная инстанция запретила фанату приближаться к звезде.
В своем иске Кардашьян указала, что преследователь уже 3 раза появлялся у ее дома с оружием.
Государственная структура запретила Персо появляться около знаменитости в течение 100 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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