SHAMAN признался, что у него дома отсутствует телевизор

Исполнитель SHAMAN признался, что у него дома нет телевизора "физически". Как артист получает информацию извне?

Ярослав Дронов не стал скрывать, что у него нет телевизора "физически".

Певец рассказал, что "потребляет" информацию на 80 % через телефон, 20 % приходится на ноутбук.

Если ему нужно посмотреть фильм, он делает это посредством этих гаджетов, узнать новости - тоже самое.