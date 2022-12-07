SHAMAN признался, что у него дома отсутствует телевизор
2022-12-07 13:39
Исполнитель SHAMAN признался, что у него дома нет телевизора "физически". Как артист получает информацию извне?
Ярослав Дронов не стал скрывать, что у него нет телевизора "физически".
Певец рассказал, что "потребляет" информацию на 80 % через телефон, 20 % приходится на ноутбук.
Если ему нужно посмотреть фильм, он делает это посредством этих гаджетов, узнать новости - тоже самое.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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SHAMAN признался, что у него дома отсутствует телевизор
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