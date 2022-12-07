Цой рассказала об изменах мужа Сергея и о том, как удалось сохранить семью

Анита Цой гордится крепким браком, но были времена, когда она с мужем Сергеем хотела развестись. Виной стали измены супруга.

Певица Анита Цой в интервью "Пятому каналу" рассказала о своей личной жизни, изменах мужа Сергея Цоя, с которым она состоит в браке уже 32 года.

Артистка гордится своим крепким браком, но ее семейная жизнь не была безоблачной.

Было время, когда супруги хотели развестись. После рождения сына Цой сильно поправилась (ее вес достиг отметки в 105 кг), и муж стал изменять ей.

Анита похудела на 52 килограмма. На развод знаменитость подавать не стала, решив сохранить семью.

Примечательно, что сейчас супруги живут в гостевом браке. Проживают они на одном участке, но в разных домах.