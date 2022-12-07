Дочь SHAMAN Варвара - копия своего знаменитого отца внешне и увлекается пением

Певец признается, что видится с наследницей нечасто, так как весь в работе.

По этой причине из каждого своего приезда отец старается сделать праздник для девочки, которая так похожа на него и внешне, и по увлечениям (Варвара занимается вокалом).

Певец поддерживает дочь финансово. Недавно SHAMAN подарил наследнице цифровое пианино.