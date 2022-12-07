Дочь SHAMAN Варвара - копия своего знаменитого отца внешне и увлекается пением
2022-12-07 14:45
Дочь молодого исполнителя SHAMAN от первого брака Варвара растет копией отца и также увлекается пением.
Варвара родилась в браке Ярослава Дронова с Марией Росщупкиной, с которой певец расстался, когда дочке было 2 года.
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Певец признается, что видится с наследницей нечасто, так как весь в работе.
По этой причине из каждого своего приезда отец старается сделать праздник для девочки, которая так похожа на него и внешне, и по увлечениям (Варвара занимается вокалом).
Певец поддерживает дочь финансово. Недавно SHAMAN подарил наследнице цифровое пианино.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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