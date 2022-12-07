Старовойт сообщил о локализации пожара в районе курского аэродрома после атаки ВСУ

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о локализации пожара 3 категории сложности в районе аэродрома после атаки ВСУ.

7 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что после того, как свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, Противопожарной службы региона, Министерства обороны РФ, РЖД и других ведомств больше суток боролись с возгоранием на аэродроме, возникшем из-за атаки дрона ВСУ, пожар удалось локализовать.

Старовойт также выразил свою благодарность всем задействованным в тушении пожара 3 категории сложности людям, которые предотвратили распространение огня и возникновение жертв среди мирного населения.