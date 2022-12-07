Турция планирует поставлять Украине электричество через плавучие электростанции

Гендиректор турецкой компании Karpowership Зейнеп Харези заявил, что Турция может начать поставлять Украине электричество через плавучие электростанции.

6 декабря генеральный директор турецкой компании Karpowership Зейнеп Харези в интервью агентству Anadolu сообщил о том, что Турция может начать поставлять 300-400 МВт электроэнергии Украине через плавучие электростанции, чего хватит для обеспечения светом около 1 миллиона абонентов.

Отмечается, что переговоры украинской и турецкой сторон по вопросу поставок электричества через плавучие электростанции, которые будут размещаться на территории Румынии, уже начались.