Турция планирует поставлять Украине электричество через плавучие электростанции
2022-12-07 15:04
Гендиректор турецкой компании Karpowership Зейнеп Харези заявил, что Турция может начать поставлять Украине электричество через плавучие электростанции.
6 декабря генеральный директор турецкой компании Karpowership Зейнеп Харези в интервью агентству Anadolu сообщил о том, что Турция может начать поставлять 300-400 МВт электроэнергии Украине через плавучие электростанции, чего хватит для обеспечения светом около 1 миллиона абонентов.
Отмечается, что переговоры украинской и турецкой сторон по вопросу поставок электричества через плавучие электростанции, которые будут размещаться на территории Румынии, уже начались.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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