Цыганова выпустила клип в поддержку спецоперации РФ в Украине

Певица Виктория Цыганова выступает в поддержку действий российских властей относительно Украины. Артистка даже выпустила клип по поводу.

Исполнительница Виктория Цыганова - патриотка России. На днях артистка выпустила клип "Русская классика" в поддержку спецоперации страны в Украине, о чем сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Супруг певицы и по совместительству ее продюсер Вадим Цыганов написал слова для данной композиции.

Семейство Цыгановых проводит сбор средств в поддержку ВС РФ в свете СВО.