Цыганова выпустила клип в поддержку спецоперации РФ в Украине
2022-12-07 15:04
Певица Виктория Цыганова выступает в поддержку действий российских властей относительно Украины. Артистка даже выпустила клип по поводу.
Исполнительница Виктория Цыганова - патриотка России. На днях артистка выпустила клип "Русская классика" в поддержку спецоперации страны в Украине, о чем сообщает издание "Подмосковье сегодня".
Супруг певицы и по совместительству ее продюсер Вадим Цыганов написал слова для данной композиции.
Семейство Цыгановых проводит сбор средств в поддержку ВС РФ в свете СВО.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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