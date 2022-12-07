47-летняя американка Тэмми Эрнандес увеличила грудь до 34 размера, не пожалев на операцию 100 000 долларов
2022-12-07 15:12
47-летняя американка Тэмми Эрнандес шокировала общественность, увеличив грудь до 34 размера. На свое преображение женщина потратила 100 000 долларов.
Уроженка США Тэмми Эрнандес потратила на увеличение груди 100 000 долларов.
Американка шокировала интернет-пространство грудью 34 размера и весом в 10 килограмм.
Жительница Штатов утверждает, что любители больших размеров платят за то, чтобы увидеть ее за бытовыми делами.
Также женщина продает свои снимки и видео, что приносит ей отличный доход (в среднем 250 000 долларов), о чем Эрнандес рассказывает в личном блоге.
Не гнушается Тэмми заработком на закрытых ресурсах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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