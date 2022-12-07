Отец Киркорова Бедрос Киркоров экстренно доставлен в больницу

Диетолог Маргарита Королева причислила тунца к самому вредному виду рыб

Как правило тунца едят, когда он достигает "преклонного" возраста. То есть, в рыбе уже накопились вредные вещества. Это могут быть соли металлов или ртуть. Такого "добра" сегодня полным-полно в морях и океанах.

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