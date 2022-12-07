Отец Киркорова Бедрос Киркоров экстренно доставлен в больницу
2022-12-07 15:37
Бедрос Киркоров - отец певца Филиппа Киркорова, был в срочном порядке доставлен в больницу.
Бедрос Киркоров доставлен в столичную больницу в экстренном порядке, о чем информирует "5-tv.ru".
По имеющимся данным, у пожилого человека проблемы с легкими - пневмоторакс.
Подробности происшествия и степень тяжести состояния родителя Филиппа Киркорова выясняются.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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