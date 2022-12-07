Канье Уэст потребовал от евреев простить Гитлера

Рэпер Канье Уэст призвал от евреев простить диктатора Адольфа Гитлера. Кроме того, музыкант заявил, что реакция на его высказывания о симпатии к немецкого лидеру, была отличной для его президентской кампании.

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст призывает евреев простить Адольфа Гитлера, о чем информирует "Rolling Stone".

Певец дал интервью обозревателю Гэвину Макиннесу, заявив, что реакция публики на его предыдущие заявления, где он признался в симпатии к немецкому диктатору, была "потрясающей для президентской кампании".

Артист убежден, что еврейский народ не должен осуждать Уэста за такие взгляды, как и "навязывать" свою боль.

