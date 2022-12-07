Канье Уэст потребовал от евреев простить Гитлера
2022-12-07 15:48
Рэпер Канье Уэст призвал от евреев простить диктатора Адольфа Гитлера. Кроме того, музыкант заявил, что реакция на его высказывания о симпатии к немецкого лидеру, была отличной для его президентской кампании.
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст призывает евреев простить Адольфа Гитлера, о чем информирует "Rolling Stone".
Певец дал интервью обозревателю Гэвину Макиннесу, заявив, что реакция публики на его предыдущие заявления, где он признался в симпатии к немецкому диктатору, была "потрясающей для президентской кампании".
Артист убежден, что еврейский народ не должен осуждать Уэста за такие взгляды, как и "навязывать" свою боль.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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