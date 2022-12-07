Селена Гомес назвала имя своего первого возлюбленного
2022-12-07 16:12
Певица и актриса Селена Гомес - творческая личность, а по этой причине влюбляется часто. Знаменитость призналась, кто впервые покорил ее сердце.
Первый раз Селена Гомес влюбилась, когда ей было 11 лет.
Тогда юная артистка снималась в сериале Disney, где ее партнерами были братья-близнецы Коул и Дилан Спроусы. Девочка была влюблена в Коула.
Интересно, что первый поцелуй у Селены был не с Коулом, а с его братом Диланом. Этот поцелуй был прописан в сценарии.
Опубликовано: Наталья Гончарова