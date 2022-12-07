Представитель Киркорова Успенская прокомментировала требование американских активистов запретить певцу въезд в США
2022-12-07 16:19
Менеджер Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала, что на концерты артиста по всему миру приходят тысячи человек. 300 активистов ничего не решают.
Ранее сообщалось, что американские активисты потребовали от своих властей запретить российскому певцу Филиппу Киркорову въезжать в США.
Директор артиста Екатерина Успенская заявила, что обсуждать тут нечего, так как 300 человек - ничто в сравнении с тысячами поклонников певца во всех странах, которые хотят посещать его концерты.
Успенская считает, что призыв группы американцев ничего не даст.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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