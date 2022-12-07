Владимир Зеленский и «дух Украины» стали человеком года по версии журнала Time
2022-12-07 16:27
Американский журнал Time назвал главу киевского режима Владимира Зеленского и «дух Украины» человеком года.
В среду, 7 декабря 2022 года, американский журнал Time традиционно в последнем декабрьском номере, который выйдет 26 декабря, присудил номинацию «человека года» Владимиру Зеленскому и «духу Украины».
Ранее, действующий президент Украины Зеленский стал человеком года по версии Financial Times, а его супруга вошла в список «100 самых влиятельных женщин года по версии BBC», куда также попала сбежавшая из России певица Алла Пугачёва.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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