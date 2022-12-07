Путин: появление новых регионов РФ стало значимым результатом спецоперации

Владимир Путин оценил результаты специальной военной операции в Украине, отметив значимость присоединения новых территорий к России.

В среду Владимир Путин публично заявил, что в ходе специальной военной операции Москва добилась значимых результатов, которые выражаются в появлении новых российских регионов. Также Путин отмечает, что по итогам присоединения четырёх новых регионов к РФ Азовское море стало внутренним морем России.

При этом Владимир Путин подчёркивает, что спецоперация в Украине уже сейчас является длительным процессом, однако её цели будут достигнуты.