Путин: 150 тыс мобилизованных находятся на полигонах и в учебных центрах

Владимир Путин заявил, что на данный момент 150 тысяч мобилизованных всё ещё находятся на полигонах и в учебных центрах.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече с членами СПЧ рассказал о том, что в настоящее время ещё около 150 000 из 300 000 призванных в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации граждан находятся на полигонах и в учебных центрах.

Путин уточнил, что мобилизованные, находящиеся на полигонах и в учебных центрах, представляют собой боевой резерв, в то время как ещё 150 000 военнослужащих находятся в зоне спецоперации.