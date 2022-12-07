Путин: 150 тыс мобилизованных находятся на полигонах и в учебных центрах
2022-12-07 17:39
Владимир Путин заявил, что на данный момент 150 тысяч мобилизованных всё ещё находятся на полигонах и в учебных центрах.
7 декабря президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече с членами СПЧ рассказал о том, что в настоящее время ещё около 150 000 из 300 000 призванных в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации граждан находятся на полигонах и в учебных центрах.
Путин уточнил, что мобилизованные, находящиеся на полигонах и в учебных центрах, представляют собой боевой резерв, в то время как ещё 150 000 военнослужащих находятся в зоне спецоперации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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