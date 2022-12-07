Дмитрий Медведев прокомментировал новость о задержании 25 человек в ФРГ, которые подозреваются в подготовке госпереворота.

7 декабря бывший российский президент Дмитрий Медведев сообщил, что новость о задержании 25 заговорщиков в ФРГ, планировавших государственный переворот, свидетельствует о наступлении кризиса системы политического устройства немецкого государства. По мнению Медведева, Берлин продолжит и далее обвинять в попытке революции правительство России, однако она к этому непричастна.

Также Дмитрий Медведев уверен, что Германия действительно может пережить государственную революцию, поскольку нынешние немецкие власти подчиняются США не обладают полнотой независимости на своей территории.