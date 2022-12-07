Питание детей в сезон простудных заболеваний

Рациональное питание – одно из важнейших условий сохранения и поддержания здоровья детей, особенно в период роста числа простудных заболеваний.

При небольшой температуре тела не стоит навязывать ребенку привычный рацион. Прислушайтесь к пожеланиям и предложите его любимые блюда, но только из полезных продуктов. Не стоит разрешать употреблять много сладких или вредных продуктов. В обязательном порядке следите за питьевым режимом. Обильное питье способствует выведению токсинов, образующихся вследствие наличия вируса.

В случае повышенной температуры следует соблюдать правила щадящей диеты. Для ребенка в этот период вполне естественно отказываться от еды. Правильное поведение родителей в таком случае – терпеливо предлагать ребенку аппетитные легкие блюда и не настаивать на обязательных приемах пищи. Надо понимать, что силы организма продуктивнее тратить на противостояние болезни, а не на усвоение пищи.

Продукты и блюда, которые необходимо включить в рацион:

Нежирный йогурт. Он не только отлично утолит голод, но и восстановит микрофлору кишечника.

Фрукты и овощи, желательно запеченные. Они не только полезны, главное не создают ощущение тяжести в желудке.

Пища богатая белком. К ней относятся нежирные сорта рыбы и мяса, а кисломолочные продукты помогут восстановить силы и иммунитет, потраченные на борьбу с вирусом.

Каши. Это идеальное блюдо для больного ребенка. Наиболее ценные по своему составу – гречневая и овсяная каши. Их можно варить на воде или молоке, в зависимости от пожеланий вашего ребенка.

Цитрусовые. Особенно полезен сок и плоды грейпфрута. Он снижает температуру и улучшает аппетит, а также отлично заменяют аскорбинку, благодаря высокому содержанию витамина C. Можно из цитрусовых приготовить любимый детворой фруктовый фреш.

Не забываем про травяные чаи и отвары: чай с лимоном, клюквенный морс, отвар плодов шиповника. Обильное питье разжижает мокроты, выводит токсины и не допускает обезвоживание.

Исключите из рациона кислую, острую или соленую пищу, в том случае если у ребенка болит горло.

Если малыш кашляет, то не давайте ему сухари, печенье и сладости. Они раздражают слизистую и провоцируют непродуктивный приступ кашля.

Готовьте из овощей и фруктов разнообразные пюре. Они помогают быстрее усваивать находящиеся в них полезные вещества.

И в заключение несколько рекомендательных правил по профилактике заболевания ОРВИ:

Избегать переохлаждений и перегреваний.

Избегать общественных мест в период эпидемии и межсезонья, когда риск заболеть ОРВИ более высокий.

Закаливание.

Вакцинация, в том числе от гриппа, менингококковой, пневмококковой, ротавирусной и гемофильной инфекций.

Ежедневно, особенно после посещения общественных мест и детских коллективов, проводить туалет носа солевым раствором или прохладной кипяченой водой.