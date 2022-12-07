Гладков: системы ПВО сбили ракеты над селом Кулешовка Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о перехвате украинских ракет над российским посёлком Кулешовка.

Вечером 7 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины произвели попытку ракетного обстрела российской деревни Кулешовка Красногвардейского района недалеко от украинской границы, однако системы противовоздушной обороны РФ перехватили все снаряды противника.

По данным Гладкова, в результате обстрела Кулешовка пострадавших среди её жителей не обнаружено, однако украинские ракеты повредили линию электропередач в селе.