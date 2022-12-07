Фон дер Ляйен: Еврокомиссия хочет ввести санкции против 4 телеканалов России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что ведомство намеревается ввести санкции против чётырёх российских телеканалов.

7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что официальные представители органа предлагают ей ввести санкции против четырёх телеканалов, являющихся подконтрольными правительству России. По данным фон дер Ляйен, таким образом Евросоюз намеревается бороться с российской "пропагандой".

Накануне глава отдела евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС намерены включить в девятый пакет антироссийских санкций рестрикции в отношении горнодобывающей промышленности России.