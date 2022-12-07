Путин: Минэнерго РФ должно разобраться с хранением газа Молдавии в Украине
2022-12-07 21:34
7 декабря Владимир Путин поручил российскому Министерству энергетики провести расследование нахождения молдавского газа на территории украинского государства.
В среду Владимир Путин сообщил, что пообщался с представителями Минэнерго России, поручив им разобраться с тем, что поставляемый Молдавии российский газ частично находится в Украине. Накануне пресс-служба "Газпрома" заявила, что проходящий через Украину в Молдавию транзитный газ частично оседает на территории украинского государства.
По данным вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, Кишинёв осознанно оставляет часть своего газа в Украине в качестве резерва и намеревается продолжить перечислять России за него оплату.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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