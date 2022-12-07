Влияние алкоголя на пищеварительную систему

Начиная свой путь в ротовой полости, алкоголь оказывает негативное влияние на весь организм человека, нарушая его нормальное функционирование и способствуя развитию заболеваний.

«Для пьющего человека характерны воспалительные процессы на протяжении всего желудочно-кишечного тракта. В том числе на губах и языке. Глоссит – это воспаление языка. Он проявляется дискомфортом, жжением, распуханием. Также спиртное может поражать слизистые и слюнные железы», – рассказал заведующий отделом разработки, реализации и мониторинга программ общественного здоровья Центра общественного здоровья и медпрофилактики Кирилл Камнев.

Злоупотребление алкоголем грозит развитием гастрита и дуоденита (болезни желудка и двенадцатиперстной кишки). Человека начинают мучить неприятные ощущения или боли в зоне эпигастрия (вверху живота между ребрами, зона солнечного сплетения). Кроме того, возможны вздутия живота, повышенный метеоризм, изжога, нарушения стула, тошнота и рвота.

Отмечено, что алкоголь является одной из основных причин заболеваний желчных путей, острого и хронического панкреатита (поражения поджелудочной железы). Случаи острого панкреатита – это жизнеугрожающие состояния, порой требующее оперативного лечения.

Больные хроническим панкреатитом страдают от нарушения пищеварения, тошноты, вздутия живота, нарушения стула и болей в периоды обострения заболевания. Эти больные так же подвержены заболеванию панкреатогенным сахарным диабетом. Болезнь связана с гибелью клеток поджелудочной железы, отвечающих за выработку инсулина.

Известно, что алкоголь — наиболее частая причина болезней печени. Выделяют три типа поражения печени алкоголем: жировая инфильтрация печени (жировой гепатоз), алкогольный гепатит и цирроз. Жировая инфильтрация печени — наиболее распространенная находка у лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Она характеризуется накоплением триглицеридов (жиров) в печеночных клетках (гепатоцитах), болезнь протекает бессимптомно и обычно выявляется случайно во время биохимических исследований, результаты которых свидетельствуют о нарушении функционирования печени.

Прогноз при жировой инфильтрации печени благоприятный при условии, что пациенты будут воздерживаться от употребления алкоголя. Однако примерно у 30% пациентов, продолжающих пить, она прогрессирует до развития цирроза в течение 10 лет.

Картина алкогольного гепатита характеризуется замещением собственной ткани печени на жировую, гибелью клеток, воспалением и фиброзом (разрастанием соединительной ткани). Течение может быть бессимптомным, однако тяжелый алкогольный гепатит часто проявляется в виде безболевой желтухи на фоне тяжелого пьянства.

Отметим, до 90% случаев смерти среди пациентов с алкогольным циррозом связаны с поражением печени; из них 33% вызваны гепатоцеллюлярной карциномой – раком печени.

Стоит особо отметить, что алкоголь является канцерогеном, подчеркнул специалист. Он способен вызвать рак многих органов. Прежде всего – желудочно-кишечного тракта. Употребление алкоголя больше всего связано с раком слизистой рта и ротоглотки, далее следуют рак гортани, пищевода и рак печени. При этом повышенный риск онкологии особенно характерен для курильщиков. Рак желудка, толстой кишки и прямой кишки также более распространен при злоупотреблении алкоголем.

Здоровье пищеварительной системы влияет на весь организм, что отражается на качестве жизни человека. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Югры рекомендуют отказаться от таких вредных привычек как алкоголь и табакокурение, нормализовать свой рацион и регулярно проходить профилактические осмотры. Помните: полноценная и счастливая жизнь основывается на физическом и психологическом благополучии.