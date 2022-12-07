Путин допустил применение ядерного оружия России при защите союзников
2022-12-07 21:38
Владимир Путин заявил о готовности применить российское ядерное оружие для обороны территорий союзных государств.
Вечером среды Владимир Путин принял участие в конференции СПЧ России, где сообщил, что Москва может использовать любые виды вооружений для защиты своих союзников, в том числе ядерное оружие. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия не станет передавать свои ядерные вооружения другим странам, в том числе союзным.
Также Владимир Путин напомнил, что ядерные боеголовки Соединённых Штатов находятся во множестве государств континентальной Европы и технически могут представлять угрозу для России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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