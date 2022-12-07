Российская система ПВО сбила ракеты ВСУ над селом Кулешовка Белгородской области
2022-12-07 21:39
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила украинские ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района.
В среду ночью, 7 декабря 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил о том, что силы российской противовоздушной обороны сбили выпущенные Вооружёнными силами Украины ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района.
Гладков добавил, что в результате инцидента есть повреждения линий электропередачи, однако жертв и пострадавших среди мирного населения белгородского села нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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